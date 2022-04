Fiorire, un processo naturale di espansione (per persone e sistemi organizzativi)

Siamo fatti per uscire dal nostro bocciolo e manifestare il nostro colore, il nostro profumo, la nostra forma, chi siamo.

Ci vuole coraggio per diventare quello che siamo, ci vuole energia, ci vuole sfacciataggine, ci vuole metodo, ci vuole fiducia.

A volte è necessario anche qualcuno che ci osservi e ci aiuti a facilitare il processo di crescita naturale, creando le condizioni per permetterci di tirare fuori il meglio, senza le difese e le paure che bloccano il movimento e inquinano i nostri comportamenti.

Attraverso la cura e l’attenzione del sistema e dei dettagli: in fondo, nel processo di crescita, gli esseri umani e i sistemi organizzativi non sono poi molto diversi dai fiori.

NE PARLEREMO GIOVEDÌ 21 APRILE ALLE ORE 20:45, CON GLORIA BEVILACQUA, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA SPECIALIZZATA IN GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

L’incontro è GRATUITO PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ESSERE ESSERI UMANI, si terrà sia in diretta online sia in presenza presso la nostra sede in via Limido, 48 a Varese con ingresso consentito a un numero max. di 8 partecipanti.

