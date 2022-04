Frontale a Cremenaga, un ferito all’ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cremenaga.

Galleria fotografica Cremenaga - Frontale sulla strada provinciale 4 di 4

Poco dopo le 18.30, sulla strada provinciale due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza inviata da Sos Valceresio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada e i Carabinieri della Compagnia di Luino.

Due le persone coinvolte, un uomo di 28 anni e uno di 50. Per il più grave si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Varese, dove è stato trasportato in codice giallo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code nei due sensi.