I Rajas a La Tela di Rescaldina

Sono i Rajas gli ospiti musicali di sabato 23 aprile all’osteria sociale La Tela di Rescaldina (MI); una formazione che ha alle spalle più di 20 anni di esperienza sui palchi della provincia di Milano e di Varese. L’unicità del gruppo è nel suo nome: il termine rajas deriva dal sanscrito e significa “colorato”, “dinamico”, ma anche “instabilità”, “attività”, “desiderio”. È una delle Guna, termine adoperato per indicare i tre componenti ultimi della materia (Prakṛti: Sattva, Rajas e Tamas), e rappresenta la componente che ne mette in moto la manifestazione. È proprio partendo da questo nome e dal suo significato che nel 1997 viene fondato il gruppo: alla base non soltanto passione per la musica, ma anche e soprattutto il tentativo di compendiare le esperienze di vita e tutto ciò che ogni giorno porta la formazione a crescere.

È del 2009 il primo disco, omonimo, edito da Pepita Edizioni Musicali, dove trovano espressione diverse sonorità, unite dallo stesso fine: portare un fiore di sorriso alle orecchie di chi ascolta. Nel 2011, da un lavoro di “umili artigiani al servizio della musica” come loro stessi amano definirsi, nasce l’album “Intersezioni” che contiene nove tracce nelle quali è possibile apprezzare l’incontro di cinque individualità che si fondono creativamente per dare vita al “sound Rajas”. Il disco è registrato e mixato da Fabio Marazzi al Taiko Recording Studio di Gavirate (Va), edito da MS Records.

I Rajas si presentano a La Tela nella formazione composta da Andrea Balossi (voce e chitarra), Alessandro Colombo (chitarra e cori), Simone Colombo (basso e cori), Matteo Colombo (batteria) e Fabio Marazzi (tecnico del suono).

Inizio alle 21, ingresso libero.