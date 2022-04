Insubria Volley Mornago conquista la serie B

Con diciotto vittorie su diciassette partite disputate e con quattro ancora da giocare, Insubria Volley Mornago conquista matematicamente il passaggio in Serie B, un risultato storico per la formazione guidata da coach Volpicella.

Il coronamento di una stagione praticamente perfetta, dove non è mai mancata la convinzione di poter fare un grande risultato, nonostante i tanti problemi dovuti alla pandemia.

La storica promozione in B rappresenta in pieno l’intento della società di affermarsi come polo pallavolistico maschile in provincia. La realtà, nata dalla collaborazione tra Volley Mornago e Insubria Volley Morazzone è ormai un punto di riferimento per tanti ragazzi che fin da piccoli si allenano con impegno per raggiungere traguardi importante nel mondo della pallavolo.