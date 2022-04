Kevin Bertoncelli vince la cronoscalata del 53esimo Giro della Provincia di Varese per la categoria Allievi

Kevin Bertoncelli della Madignanese Ciclismo si è imposto oggi nella seconda tappa del 53esimo Giro della Provincia di Varese per la categoria Allievi con in palio la sesta edizione del Trofeo Città di Brusimpiano voluto dalla Società Ciclistica Lavena Coop di Ponte Tresa di Rosanna Guarneri e Corrado Pupillo. Con la formula della cronoscalata, sul tracciato da Brusimpiano al Santuario della Madonna di Ardena, si sono confrontati in un pomeriggio piovoso 98 concorrenti.

Kevin Bertoncelli oltre a vincere la prova contro il tempo è balzato al comando delle classifiche volute da Plastiche Cassano, Scarponi nel Cuore e La Varesina Emergenza, ovvero: classifica generale, per i giovani al primo anno e gran premio della montagna. Nella gara tra i varesini per il titolo di Campione Provinciale valido come Gran Premio Liceo dello Sport Marco Pantani di Busto Arsizio ha prevalso il figlio d’arte Santiago Basso, dell’Unione Ciclistica Bustese Olonia, quarto assoluto alle spalle di Enrico Simoni (Montecorona) un altro cognome noto nel ciclismo. ( foto di Giordano Azzimonti)

Ordine di arrivo: 1) Kevin Bertoncelli (Madignanese Ciclismo) km 3,300 in 7’49” media 25,330, 2) Mark Lorenzo Finn (Arma Team Ballerini) a 6”, 3) Enrico Simoni (Montecorona) a 10”, 4) Santiago Basso (Unione Ciclistica Bustese Olonia) a 18”, 5) Elias Andreaus (Veloce Club Borgo) a 22”, 6) Joann Rolando (Arma Team Ballerini) a 29”, 7) Thomas Bernardi (Vigor Cycling Team) a 30”, 8) Alberto Antenucci (Alzate Brianza) a 30”, 9) Carlo Mazzoleni (Vallecamonica) a 30”, 10) Thomas Doghetti (Bustese Olonia) a 31”.