“La maggioranza di Casale Litta è priva di progettualità”

L’opposizione di Casale Litta attacca la maggioranza sul bilancio. La motivazione alla base è una cattiva gestione del welfare durante la pandemia, ma non solo.

«Analizzando il rendiconto consuntivo 2021 presentato nel corso del Consiglio Comunale del 26 aprile si evidenziano importanti avanzi di bilancio nella spesa pubblica – scrive in un documento il gruppo Alleanza per Casale Litta– . Nell’anno caratterizzato dall’emergenza pandemica, laddove la crisi economica si è fatta più sentire e le famiglie hanno faticato ad arrivare a fine mese, l’amministrazione comunale è stata lenta nell’utilizzo dei fondi comunali per mettere in atto progetti nel campo sociale a sostegno dei cittadini in difficoltà. Stride infatti quanto il bilancio di previsione abbia previsto rispetto alle cifre effettivamente spese. Ciò denota un problema endemico più profondo che un semplice inciampo di percorso.

Ci chiediamo se l’Amministrazione Comunale abbia contezza di cosa intenda fare nei prossimi anni per impegnare le risorse drenate sul territorio a favore delle famiglie, della sicurezza, della transazione energetica o se si tira semplicemente a campare».

L’accusa che il gruppo di opposizione lancia alla giunta di Graziano Maffioli è quella di non avere progettualità.

«Governare e non gestire, a questo è chiamata la buona Amministrazione e cioè non limitarsi all’ordinario ma provvedere al sostegno delle famiglie e alla crescita del territorio.

La bocciatura sistematica di tutte le proposte avanzate da Alleanza per Casale Litta da sempre più l’idea di una amministrazione poco avvezza ad accettare nuove idee e stanca e lenta nell’agire, in attesa di un rinnovamento generale che manca e che si riflette negativamente sul territorio.

Il rendiconto consuntivo è lo specchio di quanto fatto dall’attuale amministrazione e dagli avanzi di bilancio appare chiaro che poco è stato speso perché poco è stato fatto. La chiave di lettura è univoca e cioè una forte mancanza di progettualità da parte della maggioranza che governa Casale Litta».