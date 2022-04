Ecco le date della festa del Rugby 2022 a Varese, l’appuntamento che torna ad aprire l’estate varesina

Ormai Varese si prepara per la Festa del Rugby 2022. Le date, pubblicate questa mattina sui canali social del Rugby Varese, vedono coinvolto il secondo weekend del mese di giugno: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11. Naturalmente anche l’edizione 2022 sarà all’insegna di musica, sport e divertimento: concerti live, eventi sportivi e l’immancabile banco gastronomico.

“Siamo molto contenti che dopo due anni di stop la nostra festa possa finalmente tornare. Questo evento è da sempre il primo sponsor e fonte di sostentamento per la stagione sportiva dei nostri ragazzi. Attraverso il gioco di squadra negli anni abbiamo trasformato quella che voleva essere una festa della società, nella festa della città di Varese e anche quest’anno vogliamo essere i primi ad aprire la stagione estiva” racconta Giovanni Barbieri, Presidente del Rugby Varese.

Dopo due anni di Pandemia l’ASD Rugby Varese, in collaborazione con MadBoys Eventi e Concerti, vuole riportare gruppi musicali emergenti di Varese e Provincia sul palco della Festa del Rugby 2022 con il Rugby Varese Music Challenge, un contest nato nel 2017 proprio al fine di promuovere nuove realtà musicali del territorio nell’ambito di uno degli eventi più iconici e attesi della nostra città.

Quest’anno il vincitore, oltre ad esibirsi alla Festa del Rugby 2022, avrà la possibilità di un’esibizione da concordare con lo staff di Madboys Eventi e Concerti.

“Sembra ieri ma sono ormai due anni che manca la Festa del Rugby a Varese – racconta Stefano Morandini, organizzatore – Potremmo stare qui a dirci quanto questi due anni siano stati difficili, ma in realtà c’è solo da essere contenti di averla rimessa in piedi. Si pensa sempre allo slogan, alla grafica figa e tutto il resto, quando in realtà la forza di questo evento è proprio il fatto che si farà! Mi auguro che il pubblico varesino abbia voglia di passare tre serate di divertimento e mi aspetto di vedere sul palco della festa sia nuove leve della musica locale, ma anche, chissà, qualche bella reunion – conclude – E magari anche qualche sorpresa dell’ultimo momento”

Anche quest’anno il pubblico sarà parte fondamentale della gara: il suo voto varrà al 30% sulla votazione di tutte le serate del contest.

Per potersi iscrivere al concorso è necessario leggere il regolamento e compilare il modulo – che potete trovare a questo link – inviandolo tramite email agli indirizzi rugbyvarese@gmail.com e info@madboys.it, accompagnato da una foto HD della band con tutti i suoi componenti (no foto-logo / no artwork), il logo della band qualora presente, una breve descrizione/bio (max 20 righe) e dalla scheda tecnica / stage plan ed un video di presentazione con esibizioni passate (opzionale).

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 14 Aprile alle 18.30. Il 15 aprile usciranno le date delle eliminatorie, mentre il 4 giugno si terrà la serata finale, con orario e luogo ancora da definire.