Una lezione positiva dal covid: alla scuola di Solbiate Arno si continuerà ad insegnare all’aperto

Sabato 2 aprile, alla presenza di una delegazione provinciale di Legambiente Varese, alla Scuola secondaria Galvaligi di Solbiate Arno sono state inaugurate le attività didattiche all’aperto.

Terminato lo stato di emergenza, la scuola è tornata per tutti in presenza, ma alla Secondaria “E. Galvaligi” di Solbiate Arno le attività didattiche continueranno a svolgersi anche fuori dalle aule scolastiche: dopo due anni e mezzo di chiusure, isolamenti e quarantene, gli alunni avevano sì bisogno di ritornare a scuola, di ritrovare i loro compagni e docenti, ma anche di stare all’aria aperta, ritornando a vivere e a godere della natura.

E così, con i fondi del piano estate 2021, la dirigente scolastica in collaborazione con il suo staff didattico e amministrativo ha pensato di trasferire le lezioni come italiano, matematica, lingue, sport ed educazioni nel bellissimo cortile della scuola, acquistando tavoli di legno per esterni e allestendo aule outdoor, tutto in stile “green”, come la scuola.

A rendere il tutto più bello, ci hanno pensato le associazioni Avis dei territori (Carnago, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno) e il Comitato genitori, che hanno donato all’istituto 23 cavalletti con tavolozze, per svolgere anche le lezioni di arte in stile “en plein air”. Gli alunni hanno accolto con grande entusiasmo il progetto, tanto da far riflettere la dirigenza sull’acquisto di ulteriori arredi che consentano loro di godere totalmente del campus della scuola sia per le attività didattiche sia per favorire i momenti ludici e relazionali . “L’obiettivo – commenta il dirigente scolastico, dott.ssa Ilaria Maci –, è che la nostra scuola diventi per tutti, alunni e personale, un “luogo del cuore”, uno spazio dove trascorrere momenti sereni di vita nel pieno spirito di una comunità educante”