L’Oratorio di San Vincenzo, la pizzoccherata per la pace e le poesie d’amore: cosa fare a Sesto nel weekend

Sarà un weekend all’insegna della solidarietà e della cultura da scoprire, quello in arrivo a Sesto Calende da venerdì primo fino a domenica tre aprile. Ma prima di uscire di casa e andare alla scoperta di una delle piccole perle di Sesto Calende, conviene recuperare un ombrello in caso di piogge, previste dopo quasi tre mesi abbondanti di siccità.

Ecco gli appuntamenti da non perdere a Sesto Calende questo fine settimana:

VENERDI’ 1º APRILE:

“PARLAMI D’AMORE, SESTO ALLE 7”: venerdì primo aprile la popolare trasmissione “strettamente sestese”, in onda su SMS Radio ogni venerdì sera dalle 19, fa tappa in uno dei saloni di acconciature storici di Sesto Calende, l’Emilio Staff per parlare di bellezza, moda e presentare un nuovo libro sull’amore.

Ospiti l’artista Giusy Di Claudio, la scrittrice e giornalista Paola Trinca Tornidor e il sessuologo Franco Sirianni – questi ultimi due presenteranno il loro “L’amore” – e Loredana de “Il Bello delle Donne”, storico negozio di moda femminile della città sul fiume azzurro, per parlare di moda, tendenze e lavoro.

SABATO 2 APRILE:

RIAPRE L’INFOPOINT DI VIALE ITALIA: Con la bella stagione riparte anche il turismo del Basso Verbano. Quale posto migliore per scoprire e rimanere aggiornati sulle iniziative turistiche del punto di informazione di Viale Italia, che sabato due aprile, ore 11, alzerà nuovamente la saracinesca e presenterà l’estate sestese.

DOMENICA 3 APRILE:

PIZZOCCHERRATA SOLIDALE: All’oratorio di San Donato (ore 12:30) il pranzo a favore dell’Ucraina organizzato dal Kiwanis Club di Gallarate. Direttamente dalla Valtellina lo chef Paolo De Marco proporrà un gustosissimo menù (23€) a base di bresaola, slinzega-formaggi, e pizzoccheri a volontà (alternativa per i bambini. Il ricavato andrà in beneficenza a Officina 025 di Gallarate per l’acquisto di bene di prima necessità per i bimbi dei rifugiati dalla guerra.

Per prenotazioni valentina.sesia94@gmai.com (massimo 100 posti con green pass rafforzato)

APERTURA DELLA CHIESA DI SAN VICENZO: Domenica 3 aprile riapre l’Oratorio di San Vincenzo, la chiesetta, oggi sconsacrata, costruita nel XII secolo a poche centinaia di metri dal masso erratico della Preja Buja.

L’oratorio rappresenta il punto di incontro i tre quartieri sestesi di Oca, San Giorgio e Abbazia ma, soprattutto, è uno dei gioielli meno conosciuti della città sul Ticino, immerso nel verde della campagna sestese e facilmente raggiungibile dai posteggi dalla più conosciuta e rinomata Abbazia di San Donato, l’edificio storico più importante di Sesto Calende.

L’edificio a singola navata è noto anche come Chiesa dei Magi in virtù dei pregevoli affreschi sulla parete destra che rappresentano proprio scene dall’Adorazione.

OLTRE IL PONTE E DINTORNI:

GOLASECCA D’AUTORE: Le penne di tre scrittrici e la casa editrice “Il Vento Antico” a Golasecca d’Autore. Venerdì primo aprile, ore 21, Lilli Luini, Patrizia Emilitri e Raffaella Bossi, fondatrici della casa editrice “Il Vento Antico” in dialogo con la poetrice di Sesto Calende Rossana Girotto.

LAGO MAGGIORE: Dai treni storici alle visite guidate alle Terre Borromeo, passando all’incontro con Marco Buticchi in occasione della rassegna BantAutori, il ricco weekend sul Lago Maggiore