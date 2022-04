Non solo corsa: con Ecorun piazza podestà di Varese si veste a cultura

All’interno della manifestazione Ecorun per la prima volta arriva un angolo tutto dedicato a libri e autori grazie all’iniziativa promossa dal centro storico italiano in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri sezione di Varese, Armando siciliano editore, Nem editore, Pietro Macchione editore e Tracceperlameditazione.

Sono più di trenta gli autori presenti che tra una chiacchiera e l’altra cercano di arrivare con la propria storia e propri racconti. Tra di loro c’è anche qualcuno che presenta il suo libro per la prima volta, come Gianfranco Galante con “Mario. Il nome di “nessuno”. Altri vengono direttamente intervistati in piazza da Paola Surano della casa editrice TraccePerLaMetaEdizione.

Arte che richiama arte e socialità è il mood di questa domenica dedicata alla cultura. E tra i diversi stand spunta anche il verde della via Francisca del Lucumagno, l’antico cammino romano-longobardo che univa il centro Europa con la pianura padana.

«Ecorun è in primis una festa della città ma è anche una festa della città e la città è fatta di tante cose, anche e soprattutto di cultura. Siamo molto contenti e ringraziamo l’organizzazione» ha concluso la vicesindaca di Varese, presente per il simbolico “taglio del nastro” dell’iniziativa. A sorprendere è l’energia di Santi Moschella, consigliere del centro storico italiano, che con impegno e passione si è dedicato all’organizzazione di questo momento importante per la città