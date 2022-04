Nuovi pannelli lungo la via Francisca in Valle Olona

Da questa settimana il tratto di via Francisca che corre lungo la Valle Olona da Castiglione Olona fino a Cairate può vantare nuove bacheche informative.

I pannelli, realizzati dal Parco Sovracomunale Rile Tenore Olona (RTO) gestito dal Parco Pineta, in collaborazione e con il contributo del Rotary Club di Tradate, sono stati collocati dalle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie del Parco.

Il progetto è nato dalla volontà non solo di sostituire i precedenti pannelli oramai ammalorati e non più leggibili, ma anche di fornire nuove informazioni inclusive per tutti. La cartina del Parco è stata integrata con notizie relative alla Via Francisca del Lucomagno, che proprio in Valle Olona coincide con la ciclovia per molti chilometri, attraversando il Parco RTO e toccando anche alcuni luoghi simbolo del territorio come il borgo di Castiglione Olona e il Monastero di Torba. Tra le notizie presenti nei pannelli anche informazioni storico-artistiche sui monumenti e i luoghi di maggiore interesse, inserite in una grafica accattivante e facilmente leggibile.

I numerosi camminatori, ciclisti e gruppi che percorreranno questo tratto di Valle Olona potranno così conoscere la storia della Via Francisca, che da qualche anno è stata ampiamente valorizzata a seguito di un bando regionale da un gruppo di imprese lombarde e che anche il Rotary Club di Tradate sostiene e promuove con azioni di valorizzazione. Antica via in uso prevalentemente tra XI e XIII secolo, la Via Francisca porta da Costanza a Pavia passando dalla Svizzera. È lunga 510 km, di cui 135 in Italia. Alcuni tratti sono accessibili alle persone a ridotta capacità motoria e il tracciato è ben segnalato, in sicurezza e ora nella Valle Olona dotato anche di bacheche informative.

I pannelli collocati dal Parco RTO e dal Rotary Club di Tradate sono inclusivi, utilizzano una font ad alta leggibilità denominata Socialfont ideata da Baobab Cooperativa Sociale e presentano un QRcode che permette di scaricare un podcast – realizzato grazie alla collaborazione con Multimedia News e Via Francisca – così che i

contenuti possano essere fruiti e accessibili anche a persone ipovedenti o non vedenti.

Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Parco RTO e il Rotary Club di Tradate. Il Rile-Tenore-Olona, o RTO, è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale, istituito nell’anno 2006 che comprende attualmente 12 Comuni: Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada – Schianno, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano, Cairate e Cassano Magnago.

Dal 1 gennaio 2019 il PLIS RTO è gestito dal Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Ente di riferimento dell’Ambito Territoriale Ecosistemico “Insubria-Olona”, che garantisce non solo la gestione e manutenzione dei sentieri e delle aree protette, ma si contraddistingue da anni nella promozione di progetti didattici e di eventi e appuntamenti di valorizzazione per tutti.

Il Rotary Club di Tradate, nato nel 1974, è un’associazione che opera sul territorio del Comune di Tradate e su quello dei Comuni limitrofi, promuovendo progetti tesi a sostenere la Comunità che lo abita. È un’organizzazione di respiro anche internazionale: da oltre quarant’anni il Club porta avanti un profondo sodalizio con il Rotary club Romans sur Isère, con il quale è stato in grado di realizzare diversi progetti, non solo sul territorio e molti dei quali rivolti ai giovani. L’attenzione per i giovani è viva nella collaborazione con il Rotaract club Tradate, associazione composta da ragazzi con età compresa tra i 18 e i 35 anni.