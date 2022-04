Openjobmetis, Giancarlo Ferrero sarà capitano-allenatore contro Tortona

La figura del capitano-allenatore è molto conosciuta tra chi abitualmente frequenta o ha frequentato i campionati amatoriali di pallacanestro. Quando, per esempio, il coach della squadra non ha il tesserino per ricoprire quel ruolo, quando è squalificato o assente, quando semplicemente una squadra non ha una guida tecnica, le funzioni vengono assolte dal capitano. È lui a chiamare i timeout, a comunicare con gli arbitri e con il tavolo dei commissari di campo.

Il capitano-allenatore è un personaggio classico delle “minors”, ma a livello professionistico di fatto non esiste. Siamo nell’epoca, infatti, in cui gli staff tecnici sono composti da un numero notevole di persone, tra le 3 e i 6 (in Italia) perché all’head coach vengono affiancati due o tre assistenti, addetti video e altri professionisti. Ma nella stagione più pazza del mondo, quella della Openjobmetis Varese, assisteremo anche a questa situazione particolare: nella partita di domani (sabato 16) a Casale Monferrato, contro la Bertram Tortona, toccherà a Giancarlo Ferrero svolgere le mansioni dell’allenatore.

L’esonero di Johan Roijakkers, infatti, è arrivato intorno alle ore 11 di ieri, giovedì 14 aprile, orario che era anche il termine ultimo per tesserare un nuovo allenatore in tempo per la partita del sabato. Il regolamento prevede infatti che, nel caso di promozione del vice (Alberto Seravalli, nel caso di Varese), il contratto di quest’ultimo debba essere adeguato al nuovo ruolo, con conseguente nuova posizione burocratica da ratificare nei tempi dovuti. E quando agli uffici della Pallacanestro Varese è stata comunicata la notizia della rottura con il tecnico olandese, ci si è subito resi conto che un adeguamento entro la scadenza non era possibile. Anche perché Legabasket consente, una volta nella stagione, al vice di assumere funzioni da capo ma questo “jolly” era già stato giocato dalla Openjobmetis dopo l’addio a Vertemati: Roijakkers non poteva ancora sedersi in panchina e lo stesso Seravalli prese il suo posto nel match con Venezia.

In realtà, sulla panchina del PalaFerraris ci sarà un allenatore biancorosso, ovvero Matteo Jemoli, che può sedersi accanto alla squadra perché in origine era stato tesserato come dirigente (visto che la sua mansione a inizio anno era quella del responsabile scouting). Jemoli allena abitualmente la squadra dopo che il primo assistente, l’esperto Vincenzo Cavazzana, ha dovuto allontanarsi da Varese a causa di problemi di salute. Il 33enne di Gemonio dovrà, comunque, restare seduto e limitarsi a comunicare a Ferrero le scelte tecniche. Poi, comunque, Seravalli si apposterà nei pressi dell’area tecnica assegnata ai biancorossi così da dare in qualche modo le proprie indicazioni. Ma in quest’annata pazza, ci sarà anche questa “perla”.