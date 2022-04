I Patrini Malnate cercano il tris contro i Tigers Cagliari

Le prime due gare di campionato hanno confermato il valore del gruppo: contro la Leonessa Brescia e a Perugia i Patrini hanno ottenuto due belle vittorie che lasciano il percorso stagionale ancora immacolato.

Dopo la sosta per la Pasqua, la squadra malnatese di baseball per ciechi e ipovedenti tornerà in campo domenica 24 aprile (ore 11.00 al Gurian Field) per affrontare i Tigers Cagliari.

L’obiettivo dei ragazzi di coach Francesco Volo è quello di conquistare il terzo successo in tre gare, così da proseguire il cammino netto e confermarsi ai vertici della graduatoria.

Quello di domenica sarà il primo di due impegni casalinghi consecutivi. Sabato 30 aprile infatti i Patrini saranno impegnati ancora sul campo casalingo contro i Blind Fighters di Firenze. Sarà un appuntamento speciale con due belle novità in collaborazione con VareseNews.