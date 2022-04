Per Lorenzo Colombo debutto vincente alla 4 Ore di Le Castellet

Esordio vincente per la Scuderia Prema di Vicenza, con il legnanese Lorenzo Colombo che non avrebbe potuto immaginare un debutto così trionfale nella 4 ore di Le Castellet sul circuito Paul Ricard. Terzi in griglia, Lorenzo Colombo, Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg hanno risalito posizioni fino al successo finale assoluto nel campionato europeo Le Mans Series.

Partito al terzo posto, Colombo è risalito fino al primo posto. La posizione è stata poi mantenuta dai compagni Deletraz e Habsburg nei turni successivi. Il pilota legnanese, in pista con una Oreca-Gibson, ha corso in Francia per sostituire l’americano Correa, infortunato.

Ottavo posto (secondo di classe LMP2-Am) per il varesino Alessio Rovera del team AF Corse.