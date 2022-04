Più destinazioni per le spedizioni cargo intercontinentali di ITA Airways

Aumentano le opportunità di servizi cargo con ITA Airways, grazie all’ampliamento del network passeggeri per la Summer 2022. Da sabato 2 aprile, è infatti disponibile il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa a New York JFK, che si aggiunge ai due voli giornalieri da Roma Fiumicino.

Sempre da Roma Fiumicino, proseguono i voli per Miami e Boston, già operativi da marzo. Con questa ulteriore rotta su New York JFK si consolida il processo di espansione di ITA Airways per i settori passeggeri e cargo nel mercato statunitense, centrale nella strategia di crescita della compagnia, che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti entro il mese di agosto.

La Summer 2022 di ITA Airways prevede 64 nuove destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali, principale novità della stagione estiva, ad arricchire l’offerta cargo di ITA Airways: nei prossimi mesi da Roma Fiumicino partiranno i voli per Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo. Inoltre, l’impiego sulle rotte di lungo raggio di aerei Airbus A330 e A350 di ultima generazione conferma il piano di rinnovamento della flotta di ITA Airways, che introduce progressivamente aerei più moderni e efficienti, con maggiore capacità di carico e minori emissioni di CO2.

Tutti i nuovi servizi cargo di ITA Airways possono essere acquistati presso i principali agenti spedizionieri italiani.