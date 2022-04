Poca acqua, Cunardo riduce i consumi

Stop ai consumi d’acqua superflui a Cunardo, quindi alt al riempimento delle piscine, all’irrigazione dei giardini con acqua potabile e al lavaggio delle auto. Ma anche «alle esercitazioni antincendio e le prove di impianti con utilizzo di acqua potabile qualora non strettamente necessarie ad affrontare una potenziale emergenza». Tutto messo nero su bianco dal sindaco di Cunardo, Giuseppina Mandelli D’Agostini che ha firmato un’ordinanza con lo scoop proprio di porre un limite all’impiego dell’acqua fuori dagli usi alimentari. Il periodo di siccità si fa sentire anche nell’Alto Varesotto, e in luoghi dove l’acqua è sempre stata di casa. Il sindaco ha optato per la decisione dopo aver ricevuto proprio oggi, 21 aprile, una nota di “Le Reti spa“ avente ad oggetto proprio il “contenimento di consumi idrici”. Nella nota si fa riferimento alla “scarsità delle precipitazioni” e alla situazione che “può compromettere la continuità e la regolarità dell’erogazione idrica alla cittadinanza”. La polizia locale o altra forza pubblica farà rispettare l’ordinanza.