Prende il via dalla Francia il campionato ELMS: Alessio Rovera è pronto a colpire

Con i test ufficiali di inizio stagione sul tracciato “Paul Ricard”, in Francia, è iniziata nello scorsa settimana l’annata delle ELMS, le European Le Mans Series, campionato automobilistico di altissimo profilo nel quale duellano sia vetture prototipo sia le gran turismo proprio come accade nella celeberrima 24 Ore francese.

Messe in archivio le prestazioni delle prove, i diversi team sono ora concentrati sulla gara, la “4 Ore di Le Castellet”, prima dei sei appuntamenti che compongono il calendario della ELMS 2022. Una prova nella quale è atteso anche il “numero uno” del motorismo in pista del Varesotto, Alessio Rovera: il 26enne di Casbeno, da quest’anno pilota ufficiale Ferrari, torna a fare squadra con il danese Nicklas Nielsen e il transalpino François Perrodo sul prototipo Oreca-Gibson allestito dal team AF Corse.

Il terzetto, che lo scorso anno si è laureato campione del mondo Endurance di classe GTE-Am, si ricompone a un mese di distanza dall’esordio iridato nel WEC a Sebring, con l’intento di lasciare il segno anche in questa circostanza. La presenza di un pilota non professionista, Perrodo, permette alla squadra di partecipare alla classifica Pro-Am (come nel Wec) della categoria LMP2, il vero obiettivo finale della partecipazione alla ELMS. Nella medesima classe ci sarà anche Lorenzo Colombo, il 21enne di Legnano chiamato dal team vicentino Prema per sostituire l’infortunato Correa.

Diciassette le vetture iscritte in LMP2, sulle 42 che prenderanno il via della “4 Ore”, la quale si apre nella mattinata del Venerdì Santo con le prime prove libere. Sabato alle 9 la seconda sessione mentre alle 14,30 ci saranno le qualifiche della classe di Rovera e Colombo. Nella domenica di Pasqua la corsa con semaforo verde alle 11 e arrivo alle 15.

«Abbiamo cercato di prepararci al meglio per questo esordio nella ELMS; l’obiettivo resta sempre quello di dimostrarci ai vertici in classe Pro-Am, dove fra l’altro avremo più equipaggi rivali, ma anche di essere competitivi in generale. Per questo ci siamo anzitutto concentrati sui riferimenti assoluti. Le Castellet è un circuito che non ha niente a che vedere con Sebring, è fra l’altro una pista del tutto piatta e quindi nei test abbiamo lavorato davvero molto su regolazioni e assetto per trovare le soluzioni migliori. Ora nelle libere cercheremo di progredire ancora sia sul passo gara sia soprattutto su quello da qualifica».

Rovera, che è un esordiente per quanto riguarda le vetture prototipo, non è però nuovo per quanto riguarda l’ELMS, serie a cui ha preso già parte nel 2021 su una Ferrari 488 GTE di classe LMGTE. Il pilota varesino ha all’attivo due vittorie di categoria, al Red Bull Ring e a Spa-Francorchamps, due terzi posti a Le Castellet e Monza e la terza posizione finale in campionato. Dopo Le Castellet invece, il “circus” delle ELMS arriverà per due volte in Italia: a Imola il 15 maggio e a Monza il 3 luglio. Barcellona, Spa e Portimao le altre piste coinvolte nella seconda metà del campionato.