Quasi colmato il disavanzo di bilancio nel comune di Varese

(Nella foto, Mattia Capriolo e Cristina Buzzetti)

Quello che verrà votato nella seduta del consiglio comunale di questa sera, 28 aprile 2022, è un importante pezzo della vita amministrativa della città di Varese: il rendiconto, o bilancio consuntivo. Non solo freddi numeri, ma cuore dell’amministrazione della città: «Il rendiconto è un elemento del bilancio che viene di solito snobbato, ma è l’atto piu importante di una amministrazione, è la dove si vede quello che l’amministrazione ha fatto – spiega Cristina Buzzetti – E anche quest’anno ci sono alcuni dati interessanti».

Il primo è quello della sostanziale autonomia del comune dal contrarre debiti: «Tenendo conto che nel 2021 siamo in un anno di Covid, abbiamo mantenuto un buona giacenza di cassa e non abbiamo stipulato nuovi mutui, siamo stati perciò autonomi» spiega l’assessore.

La seconda importante voce che l’assessore al bilancio vanta è quella del tempo di pagamento dei fornitori, che: «Per il Comune di Varese è sei giorni sotto il limite dei 30 giorni dalla stipula della fattura – Sottolinea Buzzetti – Vuol dire che mettiamo in circolo finanza all’interno dei nostri fornitori con velocità, il che è un innesto di liquidità all’interno dell’economia varesina».

Inoltre: «Il bilancio preventivo è stato fatto senza fondi Covid, che nel 2022 il Governo non stanzia più, mentre nel 2021 ammontavano a 6 milioni: il bilancio di quest’anno è stato fatto quindi “quadrare” anche senza i 6 milioni dell’anno scorso».

Infine, la notizia più importante del bilancio consuntivo è che: «Quest’anno siamo ancora in disavanzo, ma abbiamo già fatto un grande balzo in avanti – conclude Buzzetti, che precisa – Per chi ricorda la storia, questa amministrazione è partita con un disavanzo di 7.8 milioni che avremmo dovuto recuperare a 300mila euro all’anno. Ora, dopo 5 anni, il disavanzo è a 2.841.000: abbiamo perciò recuperato 5 milioni di disavanzo, molto più del milione e mezzo che avremmo recuperato con l’impegno di 300mila euro l’anno. Un risultato ottenuto chiudendo molte piccole partite e recuperando piccoli avanzi qua e là con attenzione. Questo significa, inoltre e soprattutto, che nel 2023 il nostro bilancio finalmente sarà in avanzo».

«Sono presidente della commissione bilancio da pochi mesi ma mi sono reso conto già di molte cose – ha commentato Mattia Capriolo, il consigliere presidente di Commissione – Soprattutto del fatto che, nonostante il disavanzo, sono stati portati avanti molti investimenti e progetti: e su questo mi sento di sottolineare la concretezza e la capacità di amministrare un bilancio pubblico da parte dell’assessore. L’anno prossimo pensiamo di avere un bilancio che permetterà di cogliere ulteriori opportunità».