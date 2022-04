In sala Montanari il primo congresso cittadino di Azione Varese: il candidato è Carlo Alberto Coletto

Dopo i Congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, anche Varese celebra il primo Congresso Cittadino di Azione.

L’appuntamento è previsto per sabato 23 mattina, a partire dalle 9.30, in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri, 1, a Varese.

Il congresso è previsto in presenza ma è possibile seguire i lavori anche in streaming grazie a una diretta Facebook pubblica prevista sul canale provinciale, mentre gli iscritti presenti in sala potranno partecipare attivamente al dibattito e prendere parte alle votazioni.

L’assemblea vedrà l’elezione dei nuovi organismi di coordinamento cittadino. Il candidato alla carica di Segretario Cittadino è uno solo: Carlo Alberto Coletto, già primo referente cittadino e candidato sindaco indipendente per il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti alle elezioni varesine dello scorso ottobre.