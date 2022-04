Una serra in casa per coltivare cannabis, un arresto a Marnate

In casa aveva una vera e propria serra per coltivare la cannnabis. Nel pomeriggio di lunedì 25 aprile gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno arrestato a Marnate un uomo, italiano con precedenti anche in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno avuto conferma “olfattiva” di aver colto nel segno poiché il tipico odore della marijuana era così intenso da risultare quasi insopportabile.

La fonte di tale aroma è stata individuata in una stanza nell’appartamento, totalmente dedicata alla coltivazione in vaso delle piante di cannabis anche grazie a un sistema di irrigazione, aereazione e illuminazione di livello professionale.

Al momento dell’intervento della Polizia, le piante coltivate erano 10, alte circa 1,60 metri e ricche di infiorescenze. Inoltre, chiusi in buste di varie dimensioni, sono stati trovati più di 500 grammi di marijuana oltre a circa 30 grammi di hashish, destinati allo spaccio.

Lo stupefacente e le piante sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato d’intesa con il pubblico ministero di turno.