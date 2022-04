Sessantenne con l’accompagnamento condannato a Varese a 4 mesi per spaccio

Un grammo e 38 d’erba. Ma se hai altri episodi alle spalle, e soprattutto non lavori (anche per via delle tue condizioni di salute) può arrivare il momento in cui la giustizia ti chieda di pagare il conto e allora arriva la condanna anche per procedimenti che si trascinano da anni.

È quanto accaduto questa mattina, giovedì 28 in tribunale a Varese dove il giudice monocratico ha condannato un uomo ultra sessantenne in virtù dell’articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti del 1990 cioè una delle norme che colpisce la coltivazione e la detenzione di stupefacenti.

Nonostante la modica quantità, quella droga secondo l’accusa era destinata per la vendita nella zona di piazza Repubblica, in un coté fatto di microcriminalità e piccolo spaccio, anche se nel caso dell’imputato, per sbarcare il lunario, più che per il gusto del proibito o come professione di pusher da strada: secondo il difensore la grave patologia che opprime l’uomo non gli consente di poter lavorare, e al contempo l’accompagnamento ricevuto era considerato dall’imputato insufficiente per vivere. Così l’espediente. I fatti contestati risalgono al 2016.