Sesto alle 7 fa tappa all’ombra della Rocca di Angera

Ritorna, come ogni fine settimana, uno degli appuntamenti radiofonici più apprezzati e seguiti del Basso Verbano, venerdì 9 aprile, la ‘Sesto alle 7’ sarà nuovamente in trasferta, dopo Taino e Castelletto Ticino, con una nuova tappa nella vicina Angera, dove festeggerà l’apertura del Bar Ristorante Indaco e il primo anno della nuova gestione all’Hotel Ponti per una puntata interamente dedicata alla città ai piedi della maestosa Rocca Borromea (nella foto di Raffaella Sisti).

Alla vigilia di una stagione ricca di appuntamenti per una meta turistica capace di accogliere tutti – grandi e piccini, sportivi e meno sportivi, coppie e famiglie – i due speaker sestesi Fabio Barisone e Marco Limbiati, supportati dalle musiche di DJMauz, dialogheranno con il sindaco Alessandro Paladini Molgora che per l’occasione sarà affiancato dagli assessori Valeria Baietti e Francesca Burattinello.

La parola passerà poi a Giorgio Vesco, il presidente della Canottieri d’Angera società sportiva che ‘sforna’ campioni dal 1870, come Chiara Ondoli, reduce dalla spedizione olimpica di Tokio della scorsa estate. Ma la puntata di venerdì prossimo, rigorosamente in diretta alle 19 di sera, darà spazio anche alle risate con la compagnia dialettale de I Piott di Angera, una realtà partita dalla iniziativa del vocabolario del “Dialetto Angerese” e che ora si afferma con una serie di appuntamenti e collaborazioni.

Il ‘padrone di casa sarà Riccardo Santinon la cui fama è associata al celebre Romantic Hotel & Restaurant Al Borducan di Varese che ha scelto di rilanciare il complesso (Bar, Ristorante e Albergo) del Ponti&Ponti di Angera.

Per seguire la trasmissione sulle Onde Radio di Sms Radio basta seguire questo link http://www.smsradio.net o scaricare l’app (solo su piattaforma Android) di SMS RADIO.

Ascolta la puntata integrale di venerdì scorso: