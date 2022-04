Simone Vidale nominato direttore della neurologia dell’ospedale di Varese

Il dottor Simone Vidale è il nuovo Direttore della Neurologia varesina.

Il medico ritorna a Varese dove aveva iniziato nel 2008 come ricercatore per poi proseguire la carriera a Lecco, Como, Rimini e Gravedona.

Tra i suoi obiettivi principali: emergenza-urgenza, territorio e multidisciplinarierà .

Varese è hub per lo stroke e le patologie neurologiche tempo-dipendenti e questo è un fronte su cui Vidale intende dedicarsi prioritariamente, forte dell’esperienza maturata proprio nella gestione dei pazienti colpiti da emergenze neurologiche.

Posto importante riveste sicuramente la presa in carico dei pazienti cronici con la rete di cure e assistenza il più possibile a domicilio o all’interno delle case della comunità in fase di attuazione come previste dalla recente legge regionale di riforma della sanità.

Determinante sarà la multidisciplinarietà: i pazienti neurologici richiedono spesso cure integrate che coinvolgono specialisti diversi. L’ASST Sette Laghi ha tutte le specialità e le tecnologie necessarie per offrire un approccio completo e di massimo livello.