Spuntano dei fiori realizzati all’uncinetto sui balconi della Biblioteca di Luino

Immaginatevele, quindici donne, nella spazio antistante alla chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, a cucire all’uncinetto fiori che richiamano la primavera e la voglia di stare insieme. Un po’ come facevano le nostre nonne, sotto i portici dei paesi o in cucina con le amiche.

Fanno parte dell’associazione Banca del Tempo e sono loro che hanno realizzato quegli incantevoli fiori all’uncinetto che ora decorano i balconi della Biblioteca di Luino.

L’iniziativa di “cucire insieme all’uncinetto” ha preso il via lo scorso luglio quando la Banca del Tempo ha deciso di aderire a “Viva Vittoria Varese”, un progetto contro la violenza sulle donne che ha visto impegnate diverse realtà del territorio provinciale nella realizzazione di quadrotti all’uncinetto, successivamente cuciti insieme per coprire tutta Piazza Repubblica di Varese il 25 novembre.

Da allora a Luino l’appuntamento del mercoledì per lavorare all’uncinetto, non è quasi più mancato. Dapprima impegnata, insieme ad altre realtà del territorio, nella realizzazione dell'”Albero di Natale delle Associazioni” con piastrelline coloratissime, la Banca del Tempo si è poi proposta di ri-lavorarle per trasformarle in sportive solidali, ora in vendita in diversi negozi al fine di raccogliere fondi per comprare un’ambulanza “speciale” alla Croce Rossa Italiana comitato di Luino e Valli.

Fare del bene tornando alla socialità, ritrovando gli affetti e la magia della condivisione, è l’obiettivo dell’iniziativa. Un’iniziativa che torna a dare un senso alle relazione e che ha permesso alle persone sole di uscire dall’isolamento.

«Mentre lavoravamo all’uncinetto i fiori per le sportine solidali, abbiamo pensato di farne di più per abbellire i balconi della Biblioteca di Luino – ha raccontato Rosaria Torri, presidentessa dell’associazione Banca del Tempo – luogo di cultura e di vicinanza al territorio. E’ proprio bello tornare a guardarci negli occhi e a progettare collettivamente. Sono stati due anni difficili per tutti a causa del Covid e avere appuntamento fisso ogni mercoledì nello spiazzo antistante la chiesa San Pietro di Luino per lavorare insieme l’uncinetto rende felici».

«Non posso che ringraziare l’associazione per l’impegno nel mantenere vive le relazioni attraverso progetti che contribuiscono a colorare la città», ha concluso l’assessora alle politiche sociali con delega al volontariato Elena Brocchieri.