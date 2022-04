Toni Capuozzo, i colori di Nadia Crema, la Madonna di Oriano: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

Dopo il ricco e lungo ponte del 25 aprile a Sesto Calende si prospetta un altro weekend di proposte tra le sponde del Ticino e le sue frazioni. Per il fine settimana che inaugura maggio le previsioni meteo danno all’orizzonte nubi minacciose, tuttavia non ci sarà il bisogno di ricorrere all’ombrello a causa delle piogge, che in realtà male non farebbero al fiume e al lago che bagnano la città.

Dall’incontro con il giornalista Toni Capuozzo alla mostra di Nadia Crema sulle sponde del Ticino, passando per il tradizionale appuntamento radio di “Sesto alle 7” – in trasferta a Vergiate – e la benedizione della “Madonna di Oriano” – la cui bella storia vale la pena essere letta. Ecco le iniziative a Sesto Calende.

VENERDI’ 29 APRILE

Sesto alle 7 debutta a Vergiate: A dare il via al weekend, la puntata “fuori dal Comune” per gli speaker sestesi Marco Limbiati e Fabio Barisone ospiti in Via Dante Alighieri al 5, dove saranno ospiti nel salone di acconciature di Annalisa Zanchin. Protagonisti della puntata la giallista Ketty Monaco, Silvana Giletto e la pittrice Lia Donato. Come vuole la tradizione, appuntamento rigorosamente alle 19, sintonizzati su Sms Radio.

SABATO 30 APRILE

Zampilli di colori, con Nadia Crema: nella sala mostre della Pro Sesto Calende in Viale Italia al 3 la sestese Nadia Crenna

vi invita alla propria mostra personale: ‘Zampilli di Colori’. L’arte come una terapia dove la pittura coglie i colori che zampillano dall’anima (è da qui arriva il nome dato alla mostra). In questa la tecnica prediletta è la tempera in risposta alla esigenza che ha bisogno di materia.

Nadia attende amici ed appassionati al Vernissage che avrà luogo Sabato 30 aprile, ore 11. Dal 27 aprile al 10 maggio 2022 la mostra sarà invece aperta con i seguenti orari: Dal Lunedì al Giovedì al solo pomeriggio; il venerdì, sabato e domenica tutto il giorno con orario continuato.

DOMENICA 1 MAGGIO

L’incontro con il giornalista Toni Capuozzo: domenica primo maggio, ore 17, nella sala consiliare del municipio di Sesto Calende, l’incontro con il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo. Nella città del Basso Verbano Capuozzo presenterà le sue ultime fatiche letterarie: Balcania e Giorni di guerra – Russia e Ucraina, il mondo a pezzi.

La benedizione della Madonna di Oriano: Impegno, tecnica e devozione per l’arte e per il territorio. E’ una storia ricca di amore, quella della Madonna di Oriano. L’opera nella chiesa di Sant’Antonio Abate, dove agli inizi degli anni Novanta dei ladri rubarono alcune tele preziose. Ad ispirare il quadro è stato il lavoro di restauro di una delle cornici ritrovate in un bosco dopo il furto. Leggi la storia completa.

L’opera verrà ora benedetta la prossima domenica, il primo maggio, da Don Luca Corbetta

Apertura della chiesetta di San Vincenzo: Immersa nel verde, tra i boschi e la campagna, la chiesetta è uno dei gioielli della città