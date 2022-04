A Tradate mercato “diffuso” per due settimane: le bancarelle lasciano spazio al Luna park

Il mercato di Tradate lascia spazio al tradizionale Luna park di Pasqua e per due settimane le bancarelle si “sparpagliano” nelle vie retrostanti.

Con l’edizione di domani – giovedì 7 aprile e con quella di settimana prossima, giovedì 14 aprile – il mercato che abitualmente si tiene in Piazza Unità e Indipendenza dei Popoli, andrà ad occupare via Isonzo (tra via Pisacane e via Padania), via Pisacane (tra via Cappellini e via Damiano Chiesa), via Tagliamento e i parcheggi adiacenti le vie Isonzo e Pisacane.

Oltre alle abitudini dei clienti, questo spostamento andrà a scompigliare la viabilità e le aree sosta utilizzate dai pendolari e dagli utenti di Trenord

Per questo nelle due giornate nel parcheggio di piazza del Popolo verranno eccezionalmente modificate le abituali modalità di sosta, così da offrire un’alternativa di parcheggio ai veicoli dei pendolari che di solito stazionano nelle aree interessate dallo spostamento del mercato.

Nello specifico verrà sospesa la validità dell’obbligo del disco orario, consentendo – solo in quei due giorni – la sosta dei veicoli senza limiti di tempo.

La collocazione delle bancarelle nelle vie dietro il piazzale del mercato