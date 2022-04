Una Valle Olona sempre più “turistica”. Il racconto dei protagonisti per un compleanno speciale

Un’ora e venti minuti di trasmissione in diretta Facebook sulla pagina di Varesenews e sul gruppo “Oggi in Valle Olona” per raccontare uno sforzo collettivo che sta dando risultati sempre più importanti, una riconversione di un intero tratto di valle dalla vocazione industriale a quella ambientale, culturale, sociale e del tempo libero. Le visualizzazioni sono state più di 4 mila.

Questo è stato l’incontro on line organizzato da Santina Buscemi, collaboratrice di Varesenews e fondatrice del gruppo Facebook che raccoglie quasi 4600 utenti che condividono foto, video, esperienze e iniziative che si svolgono lungo tutta l’asta del fiume da Malnate fino al legnanese.

Protagonisti di questo appuntamento sono stati Paolo Landini, tecnico della Provincia che ha illustrato le novità in arrivo per la ciclopedonale della Valle Olona, Ferruccio Maruca che ha raccontato il bello di vivere lentamente la valle con la via Francisca, il presidente della Pro Loco di Olgiate Olona Artemio Paletti che ha annunciato la nuova edizione di Girinvalle dopo due anni di stop a causa della pandemia, il vice-presidente dei Calimali Paolo Farè che ha raccontato dei nuovi investimenti nella bellissima area di Calipolis, don Ambrogio Cortesi parroco di Castiglione Olona che sta portando avanti i festeggiamenti per i 600 anni della Collegiata, Nicola Ferrari degli Amici della Ferrovia della Valmorea che ha raccontato come il progetto di rinascita possa essere compatibile con l’ecosistema della valle, Simona Gasparini del Fai che ha parlato del sito culturale del Monastero di Torba e di quello archeologico di Castelseprio ed Elisa Del Galdo di Archeologistics che ha fatto riferimento alle visite da loro organizzate in valle Olona. Tra queste, recentemente al Monastero di Cairate: il luogo, che durante tutto l’anno è gestito con dedizione da Pro loco Cairate, ha ottenuto un notevole successo con i visitatori.

Per questioni di tempo si è potuto solo accennare a quanto di bello c’è in questo tratto di valle ma ogni intervento sarebbe stato meritevole di una trasmissione ad hoc. Per continuare ad essere aggiornati su quanto accade in questi luoghi basta iscriversi al gruppo Oggi in Valle Olona e continuare a seguire Varesenews.