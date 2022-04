Valle Olona in festa, dopo 3 anni torna il Girinvalle

È ufficiale: il Girinvalle nel 2022 si farà. La grande festa che riunisce i comuni di Olgiate Olona, Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Fagnano Olona, tornerà a popolare le rive del fiume di migliaia di persone.

Come negli anni precedenti – eccezion fatta per il 2020 e il 2021, quando la pandemia ha impedito l’organizzazione della manifestazione, – famiglie, gruppi di amici, abitanti del territorio, ma anche gente che risiede in altre parti della provincia, accetteranno l’invito delle sei Pro loco dei comuni della valle, pronti a godere del fascino della natura e di tutti gli eventi che le volenterose associazioni organizzeranno.

Ad annunciare il ritorno della manifestazione, Artemio Paletti, presidente della Pro loco di Olgiate Olona e uno degli storici fondatori della festa: durante la speciale diretta di VareseNews dedicata al gruppo Facebook “Oggi in valle Olona“, l’ottantatreenne presidente ha raccontato la nascita di questa fortunata festa e il suo sviluppo negli anni, confermando ciò che in tanti in valle Olona speravano: il Girinvalle si farà.

Nel corso dell’intervista Paletti ha evidenziato la sinergia che si è creata negli anni fra le sei Pro loco che, senza rivalità o campanilismi, hanno creato un clima di collaborazione e amicizia, garanzia del successo dell’iniziativa.

I presidenti delle Pro loco: Patrizia Canavesi (Fagnano Olona), Federica Brotto (Gorla Minore), Monica Refraschini (Marnate – che ha fatto le veci di Davide Pedrotti), Artemio Paletti (Olgiate Olona), Sonia Bianchi (Solbiate Olona) e Maria Rosa Petruzzi (Gorla Maggiore).

Qualche settimana fa avevamo scritto dell’intenzione delle Pro loco di far rivivere la manifestazione: i membri delle associazioni si erano infatti riuniti per discutere delle diverse problematiche legate all’organizzazione: misure di sicurezza da rispettare, norme da applicare, questioni burocratiche da seguire. Tanto lavoro, ma la voglia di impegnarsi per regalare un weekend in valle ai loro concittadini era palpabile. Si sa, se c’è anche da sudare per le proprie comunità, i volontari non si tirano di certo indietro: lo hanno dimostrato sempre e anche questa volta conquisteranno chiunque parteciperà al prossimo Girinvalle.

La riunione organizzativa del prossimo Girinvalle

È giunto ora il momento dunque che la macchina organizzativa si metta in moto: il terzo weekend di giugno sarà il momento di musica, giochi per bambini, punti ristoro, passeggiate nel verde e gite sul fiume. Sarà il momento di Girinvalle.