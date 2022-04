Varese in fiore, il Distretto Urbano del Commercio di Varese per promuovere gli eventi in città

Al via l’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Varese per affiancare e promuovere i principali eventi cittadini, mettendo in rete le attività commerciali aderenti in occasione delle manifestazioni che coinvolgono la città.

Si parte da Eco Run Varese, la festa dell’ecologia e dello sport in programma sabato 9 e domenica 10 aprile: per l’occasione, sono stati distribuiti ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa degli omaggi green da regalare a tutti i clienti nelle giornate del 9 e 10 aprile. Si tratta di bustine con semi di fiori di diverse essenze che i commercianti potranno regalare a clienti e visitatori.

Alcuni i ristoranti e bar all’interno della rete propongono inoltre sconti o menù personalizzati per gli atleti delle corse podistiche, mentre il Distretto ha parte attiva con la proposta di momenti di animazione dedicati a bambini e famiglie: sabato alle ore 15.30 e domenica dalle ore 11.15, in piazza del Podestà prenderanno vita spettacoli itineranti con bolle di sapone e magie.

«Con questa iniziativa l’intento è valorizzare il ruolo che hanno le attività commerciali nel promuovere la partecipazione dei cittadini agli eventi che sono proposti in città – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Un messaggio positivo di rinascita, a cui seguiranno anche altre iniziative».

Varese in fiore fa parte delle iniziative promosse da Distretto Urbano del Commercio di Varese. Per le attività commerciali che volessero aderire o richiedere informazioni è possibile scrivere a segreteria@23eventi.it.