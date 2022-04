Da Varese tutto intorno: dodici escursioni per laghi, monti e valli

Dodici escursioni gratuite accompagnati da guide ambientali escursionistiche per conoscere alcune delle aree più belle del nostro territorio. I protagonisti saranno il Monte Chiusarella, la Forcora, il Parco Valle della Bevera e il Parco Cintura Verde. Il primo appuntamento è sabato 7 maggio per scoprire più da vicino i prati magri del Monte Chiusarella.

L’escursione ai prati magri del Monte Chiusarella

Quale momento migliore che la primavera per esplorare i sentieri che attraversano la provincia di Varese e conoscerne di nuovi? E allora non perdetevi le 12 escursioni guidate e gratuite tra maggio e giugno per conoscere meglio il bellissimo territorio e la natura che ci circondano.

Dalla Forcora al Monte Chiusarella, dal Parco Valle della Bevera al Parco Cintura Verde, accompagnati da guide ambientali escursionistiche, scopriremo la fauna, la flora e la geologia legate a questi luoghi speciali che sono stati recentemente oggetto di azioni di interventi migliorativi progetto “Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico”, finanziato da Fondazione Cariplo. Il ciclo di passeggiate si apre sabato 7 maggio con un’escursione dedicata ai prati magri del nostro Monte Chiusarella. Ritrovo alle 10 presso il parcheggio del cimitero della Rasa.

Come funziona le escursioni

Le escursioni sono realizzate grazie al progetto “Corridoi Insubrici“ sopra citato, di cui il Parco Campo dei Fiori è capofila. Per maggiori informazioni sulle escursioni previste e per prenotare è possibile utilizzare il portale www.insubriparksturismo.eu o scrivere a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

Per ciascun evento è indicato il contatto della guida a cui chiedere eventuali informazioni tecniche aggiuntive non specificate nel singolo evento. Iscrizione obbligatoria e posti limitati (30 partecipanti ad escursione). Guardate e scaricate la locandina con il programma completo delle escursioni.

Tutti gli appuntamenti

Il parco Cintura Verde

Ecco qui il calendario completo