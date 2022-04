È varesina l’eccellenza nella chirurgia del basicranio

In occasione della 14° edizione, il Congresso della Società Europea del Basicranio (ESBS) torna in Italia, paese dove, nel 1993, questa società scientifica è stata fondata da un gruppo multidisciplinare di Otorinolaringoiatri, Neurochirurghi e Neuroradiologi, in un percorso comune verso una nuova frontiera della chirurgia per affrontare patologie considerate fino ad allora praticamente inoperabili.

Il Congresso, che ha avuto luogo dal 20 al 23 aprile a Riva del Garda, ha visto la partecipazione di circa 450 ospiti da tutto il mondo, è stato diretto dai due presidenti, Giovanni Danesi, Presidente uscente della ESBS e dal professor Davide Locatelli, Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia di ASST dei Sette Laghi e docente all’Università dell’Insubria, nuovo Presidente.

I numeri del Congresso parlano da soli: nelle 4 giornate di lavori, sono state richiamate circa 450 presenze internazionali, 185 relatori e discussant, 16 sponsor ed espositori, 300 contributi scientifici, di cui 40 tavole rotonde, presentati in contemporanea in 9 sale.

Durante i lavori del Congresso il Professor Davide Locatelli è stato eletto nuovo presidente della società per gli anni 2022-2024, rappresentando così il terzo Italiano, (dopo Giovanni Danesi ) eletto alla presidenza in tutti i 29 anni di vita della ESBS.

Un risultato prestigioso per ASST Sette Laghi che nasce dalla stretta cooperazione della Neurochirurgia con l’Unità di Otorinolaringoiatria, diretta dal professor Paolo G. M. Castelnuovo, la Chirurgia Maxillo-Facciale, del Dott. Dimitri Rabbiosi e la Neuroradiologia del Dott. Andrea Giorgianni.

Ai lavori del congresso hanno infatti partecipato attivamente, anche con presentazione di numerose relazioni e moderazioni, il professor Paolo G. M. Castelnuovo con i suoi collaboratori professor Paolo Battaglia, Mario Turri-Zanoni, Apostolos Karligkiotis, nonché alcuni giovani Neurochirurghi della S.C. di Neurochirurgia, Fabio Pozzi, Gianluca Agresta, Pierlorenzo M. Veiceschi, ed inoltre, i chirurghi maxillo-facciali ed i neuroradiologi rappresentati rispettivamente Dimitri Rabbiosi e Andrea Giorgianni.

L’elezione alla presidenza della ESBS del professor Davide Locatelli, rappresenta un grande risultato che riconferma l’eccellenza del Centro di Chirurgia del Basicranio di ASST dei Sette Laghi a livello internazionale.