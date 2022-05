Auto finisce contro una vetrina alla concessionaria Porsche di Varese

Un’automobile è finita fuori strada piombando contro la vetrina della concessionaria Porsche di Varese. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 30 maggio lungo via Sanvito. L’auto, per cause ancora in corso di ricostruzione, è uscita dalla carreggiata interrompendo la sua corse proprio sulla vetrina del prestigioso marchio di automobili di lusso.

Galleria fotografica Auto contro concessionaria porsche a Varese 4 di 5

Sul posto sono accorsi il personale sanitario e i vigili del fuoco impegnati a prestare soccorso all’automobilista coinvolto e mettere in sicurezza la zona.