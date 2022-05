I bresciani di “No Frontiere” vincono il meeting “Con il Vharese si nuota”

A Sesto Calende si parla bresciano, almeno in piscina nell’ambito del nuoto paralimpico. La Polisportiva No Frontiere ha infatti vinto anche l’edizione 2022 del meeting regionale “Con il Vharese si nuota”, dedicato al settore agonistico della Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intelletivo Relazionali.

La manifestazione che si è svolta Centro Sportivo Wave ha visto quindi la conferma per la società presieduta da Nunzio Bicelli arrivata al decimo successo consecutivo nell’appuntamento tenutosi nel Basso Verbano grazie all’organizzazione del club varesino (si legge “Varese con l’acca”). La squadra di casa si è piazzata al quinto posto della classifica finale: sul podio oltre ai bresciani sono andati la PHB Polisportiva Bergamasca e l’Osha Como.

Tra le fila del Vharese merita una menzione la performance di Daniele Curto nei 400 misti. Il cronometro manuale è stato stoppato su 6’07″: nessuno in Italia ha mai nuotato così veloce in questa categoria. Molto bene anche le staffette biancorosse, fiore all’occhiello del club di Anna Sculli. «Siamo molto felici sotto tutti i punti di vista – spiega Sergio Finazzi, direttore tecnico del Vharese – In acqua abbiamo rispettato le aspettative, cogliendo un bel piazzamento. Faccio poi i complimenti ai nostri volontari per aver messo gli oltre 80 atleti partecipanti nelle migliori condizioni per competere».

La sfida di Sesto Calende ha rappresentato l’ultima tappa stagionale della Nord Cup, il circuito regionale di nuoto Fisdir. Il settore agonistico si ritroverà quindi a Chianciano Terme (Siena), dal 16 al 18 giugno, per il Campionato italiano dove gli atleti lombardi sono tra i più attesi.