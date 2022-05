Cadono dal motorino in valle Olona, ferito il conducente

Due giovanissimi di 16 e 17 anni sono stati soccorsi dal 118 a Cairate, dopo che erano caduti a bordo di un ciclomotore. È successo alle 14.20 di fronte alle case Mayer in valle Olona (foto d’archivio), quasi a ridosso del ponte sul fiume.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Malnate: un ragazzo è stato medicato sul posto avendo riportato solo qualche escoriazione, mentre il secondo – il conducente – è stato portato in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Secondo una prima ricostruzione hanno perso il controllo del mezzo per la presenza di ghiaietto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per rilevare l’incidente.