Capitan Acciaio e RICREA premiano Varese per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio oggi, venerdì 6 maggio, il Consorzio RICREA ha conferito alla Città di Varese uno speciale riconoscimento.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro sinergico svolto fino ad oggi da istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso – evidenzia Domenico Rinaldini, Presidente del

Consorzio RICREA – Nel 2022 stimiamo che a Varese saranno raccolte circa 103 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare 1 km di binari ferroviari. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato, e per farlo siamo convinti che sia essenziale

continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente

che si ricicla al 100% e all’infinito”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Impresa Sangalli Srl che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune, la piattaforma di selezione A2A Ambiente Spa che separa gli imballaggi in acciaio che a Varese vengono raccolti insieme alla plastica e Giovanni Bonacina di Garm Srl l’operatore che si occupa di lavorarli per l’invio in acciaieria, dove saranno fusi per tornare a nuova vita.

“Varese sta puntando a potenziare sempre più una gestione efficiente della raccolta differenziata, a cui nei prossimi mesi verranno affiancate campagne informative per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti – dichiara l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – Ben vengano quindi iniziative come questa, finalizzate a sensibilizzare e incentivare le buone pratiche

dell’economia circolare”

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Monte Grappa fino a domenica 8 maggio per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.