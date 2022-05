Cosmesi professionale: un settore di fondamentale importanza

Quando si parla di cosmesi professionale si fa riferimento a tutti quegli articoli che vengono impiegati in contesti come gli istituti di bellezza e i centri estetici. Questi prodotti si caratterizzano per standard di qualità molto elevati, scelti in maniera specifica per poter essere impiegati dai professionisti che conoscono i loro principi attivi e possiedono le competenze necessarie per applicarli in maniera adeguata. La loro composizione e i loro ingredienti sono, non a caso, diversi da quelli dei prodotti che in genere si possono comprare in profumeria; lo stesso dicasi in merito alla concentrazione dei principi attivi.

La crescita del settore

Sia il comparto della cosmesi che, più in particolare, quello della cosmesi professionale fanno registrare un tasso di crescita molto elevato a livello economico, sia in Italia che nel resto del mondo. Lo dimostra, per esempio, il Report Cosmesi che è stato messo a punto dal Sole 24 Ore in collaborazione con l’Area Studi di Mediobanca; un rapporto che evidenzia sia l’andamento del fatturato che la situazione successiva alla pandemia che viene affrontata da tutto il settore. In base alle stime degli studiosi, in tutto il mondo la produzione di cosmetici genera un valore di circa 400 miliardi di dollari; invece ogni anno la spesa media è di circa 66 dollari. Dal punto di vista della produzione, il nostro Paese è il quarto produttore a livello continentale e il nono a livello mondiale, con vendite per quasi 12 miliardi di dollari. Nel Vecchio Continente solo la Francia, il Regno Unito e la Germania sono prima di noi.

Il mercato italiano

Per quanto riguarda l’Italia, il principale canale di vendita è rappresentato dalla grande distribuzione, che copre il 45% della quota complessiva, un dato più che doppio rispetto a quello delle profumerie, fermo al 20%, e a quello delle farmacie, fermo al 18%. A confermarlo è MBF Stores , specializzato nella vendita on-line di prodotti per l’estetica all’ingrosso. La filiera di produzione di articoli cosmetici, che comprende anche il packaging, arriva a un fatturato complessivo pari a 16 miliardi all’anno. La vendita online di forniture per centri estetici e di cosmetici professionali è cresciuta del 37%, e questo dato riflette con tutta probabilità anche le conseguenze della pandemia da coronavirus, oltre al bisogno di comprare unicamente tramite i canali digitali. Il ruolo dell’export ricopre un ruolo di primo piano in questo mercato.

Cosa differenzia i cosmetici professionali da quelli del supermercato

I principi attivi dei cosmetici professionali possono essere presenti in una concentrazione più elevata di quella che caratterizza gli articoli che sono destinati a un uso domestico. Anche dal punto di vista della metodica di produzione ci possono essere delle leggere ma significative differenze, in virtù delle quali si può andare oltre i restrittivi controlli che hanno il compito di attestare le loro caratteristiche. Sono dei laboratori specifici che eseguono le analisi; laboratori che, appunto, trattano unicamente prodotti di cosmetica professionale.

A che cosa serve la cosmesi professionale

La cosmesi professionale, dal punto di vista delle modalità di impiego, consente di trattare problemi particolari e imperfezioni specifiche. Ogni professionista, di conseguenza, sceglie il prodotto più adatto a seconda delle necessità e delle caratteristiche del cliente. Questa è un’altra differenza molto importante fra i cosmetici professionali e quelli tradizionali – o commerciali, che dir si voglia – i quali possono essere utilizzati da un pubblico molto più ampio. È chiaro, poi, che ci sono differenze importanti per i costi, che ovviamente sono più elevati per i prodotti professionali. Le ragioni sono quelle che abbiamo già indicato in precedenza: una concentrazione più elevata di principio attivo e standard di qualità più alti.

Gli altri prodotti della cosmesi professionale

Nel contesto della cosmesi professionale sono compresi anche gli articoli per la cura e l’igiene della persona, che vengono proposti sul mercato da marchi che vantano una specializzazione nella produzione di questa categoria merceologica. Qualora si fosse interessati a prendere in esame il trend del mercato, è necessario tenere conto sì del make-up e degli articoli di bellezza, ma anche dei tanti articoli di largo consumo che si comprano tutti i giorni in parafarmacia, al supermercato o in contesti simili, al di là del fatto che si tratti di negozi digitali o fisici.