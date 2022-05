Dal centro a Capolago, prosegue l’attività dei consigli di quartiere di Varese

Proseguono a Varese gli incontri organizzati dai Consigli di quartiere, gli organismi territoriali con funzioni di promozione di cittadinanza attiva, per favorire la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini e cittadine nella vita amministrativa della città.

«Gli incontri avranno soprattutto una funzione propositiva– spiega il consigliere delegato Giacomo Fisco – Per promuovere e condividere idee, iniziative e progetti finalizzati a valorizzare sempre più i quartieri cittadini, con il coinvolgimento di chi li vive quotidianamente».

I prossimi appuntamenti sono il 12 maggio alle 21 in Sala Montoli, a Palazzo Estense, con l’incontro del Consiglio di quartiere di Centro, Brunella e Biumo inferiore, coordinato dalla referente Marina Micheli. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, per informazioni è possibile scrivere a consiglioquartiere5@comune.varese.it.

Sempre il 12 maggio appuntamento anche con il Consiglio di Quartiere che fa riferimento alle zone Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago: l’incontro, coordinato da Nicola Pasquini, è alle 20.30 alla Scuola Baracca di Capolago. Per informazioni: consiglioquartiere10@comune.varese.it.

Infine il Consiglio di Quartiere di San Fermo e Valle Olona terrà un incontro il 13 giugno alle 20.45 nella sala grande del centro Grilli, in via Emma Marzoli a San Fermo, con il coordinamento della referente Nicoletta Ballerio. Per informazioni: consiglioquartiere6@comune.varese.it.