Diego Passoni di Radio Deejay ospite a Somma Lombardo

Da sabato 21 maggio 2022 prende il via una serie di appuntamenti organizzati da “Nati per Leggere” Lombardia e dalla biblioteca G. Aliverti di Somma Lombardo. Un’occasione per avvicinare i bimbi più piccoli alla lettura e alla natura, grazie alla location prescelta, il parco di via Beltramolli a Mezzana. Il primo appuntamento è per sabato 21 maggio dalle 10 alle 10.45 per i bimbi da 0 a 3 anni; dalle 11.15 alle 12 per i bimbi dai 3 ai 6 anni. In caso di maltempo le letture si svolgeranno in biblioteca. Accesso libero e gratuito, si consiglia di portare un telo personale per accomodarsi. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno sabato 18 giugno e sabato 9 luglio 2022 con le stesse modalità.

Sabato 21 maggio In occasione della Giornata Mondiale delle Api l’Azienda Agricola la Maggiore organizza dalle 14.30 alle 17.30 un evento per scoprire le api e il loro mondo. Avrete l’opportunità di osservare da vicino il fantastico mondo delle api in totale sicurezza. Verrà inaugurato un apiario didattico per monitorare i flussi nettariferi e per sostenere l’apicoltura e proteggere le api. Info e prenotazioni allo 3389949179.

Domenica 22 maggio torna un appuntamento tradizionale per la città di Somma Lombardo. Il “Cià ca giùgum” la rassegna di giochi di una volta che dopo due anni di stop a causa del Covid ripropone la 6° edizione, per le vie del centro, organizzata dal tavolo delle associazioni e patrocinata dal Comune. Dalle ore 10 alle 18 i cittadini saranno coinvolti in numerosi giochi, preparati dalle associazioni nel perimetro fra il Castello Visconti di San Vito e Piazza Sant’Agnese. Diverse aree predisposte dalle 9 associazioni: Quelli del ’63, Associazione “Nice to meet you”, l’Organizzazione di Volontariato dei genitori di Somma Lombardo, La Pro Loco, Gli sbandieratori, l’Associazione Scacchi, Sci Club ’88, Sci Club Assi, UATE. Ingresso libero rispettando il proprio turno: divertimento per i grandi e per i bambini che scopriranno alcuni giochi di una volta.

Venerdì 27 maggio alle ore 18.30 al Castello Visconti di San Vito per la rassegna “Le stagioni della lettura” Diego Passoni dialoga con Sandy Bartuol per presentare Isola, il suo nuovo romanzo. Diego Passoni ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino, per poi approdare in radio e in televisione. Insieme alla Pina conduce tutti i giorni Pinocchio su Radio Deejay. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro Ma è stupendo! e nel 2020, per Mondadori, Siamo tutti sulla stessa arca. Sogna una vita da pensionato a Tel Aviv e nel frattempo studia ebraico e coltiva la sua passione per le Scritture.

Il secondo appuntamento con “Le Stagioni della lettura” è in calendario per il prossimo 23 giugno sempre al Castello Visconti di San Vito alle ore 18.30. Veronica Pivetti presenterà “Tequila bang bang”.

Sabato 28 maggio giornata dedicata al ricordo del Marchese Gabrio Visconti, ultimo discendente della famiglia scomparso prematuramente 25 anni fa. Alle ore 10 Santa Messa a suffragio nella Basilica di Sant’Agnese, alle 11 conferenza dal titolo “Sufficit Unus” il motto dei Visconti di Somma, e a seguire presentazione del libro “Antichi Ritratti”, scritto da Maurizio Maria Rossi e Giovanni Morale, con il Dottor Lorenzo D’Ancona. Un lungo lavoro di ricerca e di catalogazione di molti quadri presenti al Castello.

Sabato 28 maggio alle ore 21 torna il teatro a Somma Lombardo con il terzo appuntamento della “XXII Rassegna – Il Cipresso d’Argento”, organizzata dalla Nuova Compagnia Anni Verdi e il patrocinio del Comune. Va in scena la commedia Giallo Canarino della “Compagnia Gli Adulti” di Buccinasco. Interpreti Emanuela Abbruzzo, Filippo Addabbo, Fabio Buscaglia, Enzo Commiso, Giuse Maggi, Anna Veneroni. Luci di Marco Bartelli; suono di Claudia Colombo; scenografia Marco Bartelli e Nando Marazzato. Regia di Mario Pozzoli. Al Teatro Auditorium San Luigi in via Mameli 67, ingresso 10 euro. Fino ai 18 anni INGRESSO GRATUITO.

Sabato 28 maggio alle ore 21 l’associazione “Amici della Chiesa di San Vito” presenta il concerto di Antonio Nasone, chitarrista e compositore.