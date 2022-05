Il direttore d’orchestra varesino Davide Sgobbi vola a New York

Davide Sgobbi vola New York. Il direttore d’orchestra varesino il 4 giugno sarà dall’altra parte dell’oceano per un concerto con il Manhattan Wind Ensemble. Un appuntamento davvero originale, dove il varesino dirigerà l’orchestra in un percorso sulla musica bandistica, dal passato fino ad oggi.

«Un concerto di questo tipo è difficile da sentire in Italia- spiega Sgobbi -. Sono molto contento di partecipare a questo evento, è stato rimandato a lungo a causa della pandemia, ma finalmente ora è il momento di tornare in America». Davide Sgobbi spiega che Oltreoceano la cultura della musica bandistica è molto più diffusa rispetto all’Italia, anche tra i più giovani: «In Italia è difficile trovare bande di livello professionale, mentre all’estero è più facile». Durante il suo viaggio, Davide Sgobbi terrà anche una conferenza alla scuola Trevor day school nyc, proprio dedicata alla musica italiana per bande: «C’è grande interesse all’estero quando si parla di arte italiana, una grande curiosità».

Davide Sgobbi, classe 1984, dirige l’Orchestra Accademica di Varese, fondata nel 2014. Ha iniziato a studiare la tromba fin da bambino. Una passione che gli ha poi permesso di allargare i suoi studi, fino a diventare direttore d’orchestra specializzato in repertorio per fiati. In questi anni infatti, ha girato i teatri di tutta Europa e prossimamente tornerà in Ungheria per dirigere un’altra filarmonica.