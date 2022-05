Due auto vanno a fuoco per un guasto meccanico a Lonate Ceppino

Intervento dei vigili del fuoco a Lonate Ceppino per due auto andate a fuoco in via de Gasperi. L’incendio è scoppiato intorno alle 10 di giovedì 5 maggio ed è scaturito da quello che sembrerebbe essere un guasto meccanico a una delle auto.

La vicinanza dell’altro mezzo ha poi determinato l’estensione dell’incendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la zona. In via De Gasperi opera anche la polizia locale.