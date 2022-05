Due incidenti con feriti a Gallarate e Cadegliano Viconago

Due incidenti stradali di prima mattina avvenuti venerdì 13 maggio, il primo si è verificato a Gallarate in via Amatore Sciesa, zona semi centrale quando due auto si sono scontrate e uno dei due occupanti, un uomo di 49 anni, è stato soccorso in codice verde. Questo poco prima delle 7.

Poco dopo a Cadegliano Viconago una donna di 33 anni, verso le 7.20, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un mezzo pesante: codice verde per lei.

Nella notte a Castellanza un’auto è finita contro un ostacolo attorno alle 3 in via delle Rimembranze: una donna di 33 anni è stata portata in codice verde al pronto soccorso di Legnano. Sul posto vigili del fuoco di Milano e carabinieri della compagnia di Busto Arsizio