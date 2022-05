Fallimento Rete55 Evolution Spa, raccolta manifestazioni di interesse

TRIBUNALE DI VARESE

FALLIMENTO N. 11/2022 RETE 55 EVOLUTION SPA

G.D. DOTT.SSA VALENTINA LEGGIO

CURATORE DOTT. MARCO BIANCHI

Il Fallimento RETE 55 EVOLUTION SPA IN ESERCIZIO PROVVISORIO raccoglie manifestazioni di interesse per la vendita di uno e più dei seguenti lotti (in corso di valutazione):

canale LCN 88 e marchio “Rete 55” (inclusi gli asset immateriali quali i canali social media);

attrezzature audio-televisive e beni mobili;

immobile uso uffici e studi televisivi sito in Gornate Olona via delle Industrie snc;

tralicci installati su superfici di proprietà o in concessione siti nei Comuni di Castiglione Olona, Varese-Luvinate, Oggebbio, Gornate Olona (VA).

ramo di azienda costituito dai lotti 1 e 2 oltre al personale dipendente attualmente costituito da n. 13 risorse di cui n. 6 addette al settore televisivo, n. 4 giornalisti e n. 3 addetti amministrativi.

Maggiori dettagli saranno forniti ai soggetti che invieranno a mezzo PEC all’indirizzo F11.2022varese@pecfallimenti.it manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentate corredata da carta identità, codice fiscale visura camerale (per le società).