Festa di Primavera in piazza a Malnate, in ricordo di Barbara

Spettacoli e laboratori animeranno piazza delle Tessitrici a Malnate per tutta la giornata di domenica 22 maggio per la Festa di Primavera promossa da Sorridi con Barbara. L’evento torna dopo due anni di stop forzato per ricordare con gioia Barbara Borelli e sostenere in suo nome la ricerca sul linfoma pediatrico.

Barbara era una ragazza solare, scomparsa a 23 anni dopo aver combattuto per quasi 6 anni contro la leucemia linfoblastica acuta. Amici e familiari hanno organizzato in sua memoria una giornata di Festa di primavera ricca di musica, buon cibo e attività per bambini e famiglie. Ad aprire gli spettacoli alle ore 10 sarà lo spettacolo di magia del Cappellaio Matto, seguito alle 11 dal Giro con Vespa Club Malnate e dal Battesimo della sella con i cavalli di Carmina Horses, a disposizione dei più piccoli per tutta la giornata.

Lo stand gastronomico aprirà alle ore 12 accompagnato dalla musica di Sklerat Dj e dalle attività proposte ai più piccoli dai Patrini Malnate: laboratorio tattile e prova di baseball no stop, dalle ore 11.30 alle 14.30.

Spazio poi allo spettacolo di acrobatica dei Truzzi Volanti (ore 14.30 – 15.30), mentre nel pomeriggio si susseguiranno per i bambini una serie di laboratori, a partire da quello musicale guidato dal Corpo Filarmonico Cittadino seguito dai laboratori di Nati per leggere e Nati per la musica.

E sarà proprio la musica a chiudere la Festa di primavera di Sorridi con Barbara con il dj set di Dj Hermann, dalle ore 18 alle 20.

L’evento è organizzato con la collaborazione della ProLoco, del Vespa Club, del Comune di Malnate e grazie a “Felmoka S.r.l.”, “Il Girotondo”, “Lombarda disinfestazioni e sanificazioni s.r.l.”, “Eden Flor” e “Cotton & Champagne”.

L’intero ricavato della festa sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno dei progetti di ricerca capaci di rendere sempre più efficaci le cure contro il cancro infantile.