“Garibaldi rientra in carcere”, un incontro con i detenuti ai Miogni per parlare di storia

“Garibaldi rientra in carcere”: è questo il titolo della bella e interessante iniziativa organizzata nella Casa Circondariale di Varese.

Allo scopo di promuovere e di diffondere la cultura storica della città di Varese, la direttrice dei Miogni, Carla Santandrea e il responsabile dell’Area Pedagogica, Domenico Grieco, hanno organizzato per il 24 maggio, in collaborazione con il presidente dell’”Associazione Mazziniana Italiana” sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, Leonardo Tomassoni, questo singolare evento. L’’Eroe dei due mondi” provò più di una volta l’esperienza della detenzione e l’incontro sarà l’occasione per ricordare la storica battaglia di Varese combattuta il 26 maggio 1859 a Biumo, nella quale le truppe comandate da Garibaldi sconfissero gli Austriaci del Generale Von Urban.

L’iniziativa storico-culturale si svolgerà a partire dalle ore 14.00, nella sala colloqui dell’Istituto. Saranno proiettate foto che ricorderanno l’evento finalizzate a stimolare il dibattito con i detenuti.

Al termine dell’iniziativa sarà offerto ai presenti un the insieme ai biscotti garibaldini preparati in precedenza dai detenuti.