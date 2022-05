Gli amici di Bregazzana mettono in salvo un cucciolo di capriolo

Flora e fauna fanno parte integrante del tessuto varesino, ma a volte gli animali – soprattutto se in tenera età – possono ficcarsi nei guai. È quello che è successo questa mattina, lunedì 23 maggio, a Bregazzana, dove un cucciolo di capriolo si è smarrito ed è stato aiutato a ritornare dalla sua mamma.

«Andando al lavoro – spiega un abitante del borgo varesino – ho notato una femmina di capriolo vicino al bordo strada che si comportava in maniera insolita. Dopo circa un’ora e mezza mia moglie mi ha inviato un messaggio spiegandomi che l’animale che avevo fotografato era in mezzo alla strada con il piccolo con le zampe traballanti che si era bloccato proprio in mezzo della corsia. Dopo una mezz’oretta Gaetano, che fa parte della nostra associazione, mi chiama avvisandomi che un cucciolo di capriolo era fermo solo soletto a bordo strada. A questo punto per il timore che venisse investito abbiamo avvisato la polizia provinciale sezione faunistica».

«I due agenti intervenuti – prosegue il racconto – hanno preso il cucciolo e lo hanno portato all’interno del bosco per rilasciarlo e farlo andare finalmente dalla sua mamma, che lo chiamava. Oltre alla polizia faunistica ringraziamo tantissimo e mi complimento con i membri degli Amici di Bregazzana, Gaetano Sonia e Fausto per aver gestito al meglio questa situazione, facendo in modo che il piccolo capriolo non finisse male».