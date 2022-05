Incidente stradale a Besozzo, motociclista 16enne in ospedale con l’elisoccorso

Brutto incidente stradale a Besozzo, dove attorno alle 13 un’auto e un motorino si sono scontrati in via Marconi, per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 16 anni che è rimasto a terra ed è stato soccorso sul posto dai sanitari della Croce Rossa di Gavirate, quindi trasportato con l’elisoccorso decollato da Como all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Secondo le prime informazioni il giovane ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.