La Amca Elevatori non sbaglia e si qualifica per la finale-playoff

L’Amca Elevatori non sbaglia, vince anche la gara di ritorno di semifinale playoff, resta imbattuta in stagione e accede alla finalissima che vale la promozione in Serie A. I biancorossi di coach Bottini hanno superato con un netto 74-43 l’Antenore Padova replicando il successo colto all’andata: ora tra sé e la massima categoria resta un solo ostacolo, la Nordest Castelvecchio Gradisca, ovvero l’altra grande favorita di inizio stagione.

Al PalaCus Insubria la Handicap Sport Varese non ha faticato più di tanto a confermare la sua netta superiorità sui veneti: dopo un avvio con pochi spunti (addirittura 2-2 dopo 5’…) l’Amca ha cominciato a segnare con regolarità e ha difeso molto bene costringendo gli avversarie a ripetute infrazioni di tempo. Dopo aver chiuso avanti 13-6 al 10′ i biancorossi hanno allungato sino al 28-14 di metà gara; nella ripresa la squadra di Bottini ha tenuto alta l’intensità in difesa e trovato punti un po’ da tutti in attacco.

Ben cinque, alla fine, gli uomini in doppia cifra con Silva (foto in alto) top scorer a quota 15 e Pedretti molto abile anche in fase di distribuzione del gioco e di assist. Bene anche Diene, 12 punti come Sala; tra gli ospiti il migliore è risultato Garavello (12 a sua volta).

A Bologna nel frattempo Castelvecchio ha vinto 57-42 sul campo dei Bradipi Dozza conquistando a sua volta la finale, dopo che all’andata i friulani avevano faticato a imporsi sui felsinei. Ora quindi si comincia a pensare alla finale articolata su due partite: andata il 14 e ritorno il 21 maggio.