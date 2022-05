“La forza è donna”, gran galà a Villa Recalcati

Si è tenuto venerdì 6 maggio a partire dalle ore 20.00 il Gran Galà dal titolo “La Forza è Donna”, una serata di beneficenza a favore di E.VA Onlus, Associazione con sede a Busto Arsizio da anni impegnata nella promozione della cultura di contrasto alla violenza di genere.

Galleria fotografica La forza è donna: serata di beneficenza a favore di E.VA Onlus 4 di 22

Organizzata dal Comune di Cairate in collaborazione con l’Associazione E.VA Onlus di Busto Arsizio e patrocinata da Regione Lombardia e da Provincia di Varese, la serata si inserisce all’interno di

un’iniziativa più ampia iniziata sabato 30 aprile e conclusasi ieri, domenica 8 maggio 2022.

Scopo dell’intera iniziativa era la condivisione di riflessioni su temi di forte attualità, come il ruolo della donna nella società contemporanea e la violenza di genere.

“In questo particolare momento storico, attraversato da crisi, pandemie e guerre, risulta quanto mai centrale la figura della donna che nel suo essere quotidiano di lavoratrice, madre, moglie e nei molteplici ruoli che con disinvoltura sa assumere, è quanto mai fondamentale nella nostra società attuale” – dichiara l’Amministrazione del Comune di Cairate.

L’atrio e le diverse sale del piano terra hanno accolto gli oltre 100 ospiti del Gran Galà: un tuffo nel passato per Villa Recalcati che, in occasione di questo evento, ha rivissuto l’atmosfera del passato del “Grand Hotel Excelsior”, di cui è stata sede fino al 1927.

La serata si è aperta con una cena benefica preceduta dal saluto delle Autorità. Hanno aderito all’iniziativa Isabella Tovaglieri, Europarlamentare; Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio regionale; Dario Galli, Membro della Camera dei deputati; Marco Colombo ed Emanuele Monti, Consiglieri di Regione Lombardia. Per la Provincia di Varese erano presenti il Dott. Emanuele Antonelli, Presidente della Provincia di Varese, e la Dott.ssa Antonella Guarino, Segretario Generale della Provincia di Varese.

Durante la serata sono stati consegnati degli attesati di merito a chi sul territorio sé è distinto in ambito culturale, sportivo, sociale e imprenditoriale a favore degli altri e per la giustizia sociale.

L’evento si è concluso con l’asta di un quadro, il cui ricavato è andato interamente in beneficenza all’Associazione.