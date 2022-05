La Pallavolo Saronno vola ai playoff per la A3

Un’altra grande vittoria ed ora i playoff di serie B. La Pallavolo Saronno batte 0-3 anche la Erresse Pavic e si appresta a sfidare la Pallavolo Acqui Terme (prima nel girone A) nel doppio confronto di sabato 7 maggio (ore 18 al Pala Dozio di Saronno) e sabato 14 maggio (ad Acqui terme). I saronnesi sono gli unici in provincia di Varese a restare in lizza per la scalata in serie A3, dopo un campionato quasi perfetto fatto di 19 vittorie in 22 partite, concluso al secondo posto dietro Scanzorosciate, prima per 1 solo punto.

Fuori dai playoff, ma con una bella vittoria, si chiude la stagione della Pallavolo Caronno Pertusella con 45 punti, maturati dopo 15 vittorie e 7 sconfitte.