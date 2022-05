La saga di Olonia continua, lo scrittore Mario Alzati presenta il suo ultimo libro a Marnate

L’appuntamento è per sabato 21 maggio alle 17 nell’ex stazione di Prospiano, sede dell’associazione Amici della Valmorea

“Tango a Olonia” è il titolo dell’ultimo libro della “saga di Olonia”, frutto della fantasia dello scrittore Mario Alzati che sabato 21 maggio sarà a Marnate proprio per presentare la sua ultima opera.

L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Marnate, è per le ore 17 nell’ex stazione di Prospiano (in via Lazzaretto) sede dell’associazione Amici della Valmorea.

L’autore dialogherà con Raffaella Vanetti.

Ingresso libero